Ф3: Леонардо Форнароли завоевал поул в Сильверстоуне

Леонардо Форнароли показал лучшее время в квалификации Формулы 3 в Сильверстоуне. Вместе с ним из первого ряда в воскресной гонке стартует его напарник по команде Trident Оливер Гёте.

К моменту начала квалификации в Сильверстоуне ярко светило солнце. Начало сессии было отложено на три минуты, но после того, как загорелся зелёный сигнал светофора на выезде с пит-лейн, гонщики устремились на трассу.

Проехав по два прогревочных круга, гонщики начали быстрые серии. Первым лучшее время показал Люк Браунинг – 1:46.250 с. Позади него развернулась плотная борьба между Бортолето, Гёте, Мини и Ароном. Дино Беганович вернулся в боксы с дымящийся выхлопной системой. Для него квалификация закончилась, так и не начавшись.

После первого быстрого круга гонщики охладили шины и вновь принялись атаковать. Пол Арон возглавил протокол с результатом 1:46.191 с. Габриэль Бортолето тоже мог превзойти результат Браунинга, но потерял время в последней шикане, и по итогам круга показал третье время. Удалось прибавить Леонардо Форнароли, который проехал лучший круг – 1:45.717 с. Франко Колапинто уступил ему три десятых, но этого времени оказалось достаточно, чтобы показать второе время.

Никита Бедрин по итогам первой серии быстрых кругов показал четырнадцатый результат. Во время одного из быстрых кругов гонщик Jenzer широко выехал за пределы трассы.

На вторую попытку на новых шинах большинство гонщиков выехали, когда до конца квалификации оставалось немногим менее десяти минут. Как и в первой попытке, гонщики два круга готовили резину, после чего приступали к быстрым кругам.

Габриэле Мини улучшил собственное время и поднялся на вторую строчку, но его результат быстро превзошёл Пол Арон. Никто так и не смог превзойти результат Форнароли, зато сам гонщик Trident прибавил (1:45.520 с) и завоевал свой первый поул в Формуле 3.

На последних секундах Оливер Гёте показал второе время, а Хосе-Мария Марти, занимающий второе место в личном зачёте, поднялся на третью строчку. Лидер чемпионата Габриэль Бортолето квалифицировался пятым. Никита Бедрин по итогам сессии оказался девятнадцатым.

В субботу по правилу реверсивной решётки первые двенадцать мест стартуют в обратном порядке. Таким образом, завтра с поула гонку начнёт Джонни Эдгар. Вместе с ним из первого ряда стартует Мари Боя.

Пилот Команда Время Разница Круги 1. Л.Форнароли Trident 1'45.520 — 12 2. О.Гёте Trident 1'45.646 0.126 11 3. Х.Марти Campos Racing 1'45.874 0.354 12 4. К.Мэнселл Campos Racing 1'45.909 0.389 12 5. Г.Бортолето Trident 1'45.910 0.390 12 6. П.Арон Prema Racing 1'45.945 0.425 11 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 1'46.040 0.520 12 8. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 1'46.046 0.526 12 9. Ф.Колапинто MP Motorsport 1'46.064 0.544 13 10. Т.Барнард Jenzer Motorsport 1'46.155 0.635 12 11. М.Боя MP Motorsport 1'46.163 0.643 13 12. Д.Эдгар MP Motorsport 1'46.169 0.649 13 13. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 1'46.249 0.729 12 14. Г.Соси ART Grand Prix 1'46.270 0.750 12 15. Х.Бартер Campos Racing 1'46.277 0.757 12 16. З.О'Салливан Prema Racing 1'46.332 0.812 11 17. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 1'46.468 0.948 11 18. К.Фредерик ART Grand Prix 1'46.620 1.100 12 19. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 1'46.732 1.212 12 20. М.Крессвелл PHM Racing by Charouz 1'46.906 1.386 11 21. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 1'46.971 1.451 11 22. Т.Смит Van Amersfoort Racing 1'47.037 1.517 11 23. Н.Цолов ART Grand Prix 1'47.054 1.534 12 24. М.Эстерсон Rodin Carlin 1'46.914 1.394 11 25. О.Грей Rodin Carlin 1'47.270 1.750 11 26. И.Коэн Rodin Carlin 1'47.447 1.927 11 27. А.Гарсия Jenzer Motorsport 1'47.560 2.040 12 28. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 1'47.613 2.093 11 29. Р.Фария PHM Racing by Charouz 1'47.778 2.258 10 30. Д.Беганович Prema Racing 2'45.962 1'00.442 03