Формула 2: Поул в третий раз завоевал Виктор Мартен

В первый день британского гоночного уик-энда погода по-настоящему радовала, поэтому ничто не должно было помешать командам и гонщикам Формулы 2 показать высокие скорости на быстрой трассе в Сильверстоуне.

Фредерика Вести, Тео Пуршера и Аюму Ивасу, т.е. тройку лидеров молодёжной серии, разделяют не так уж много очков, поэтому для каждого из этих пилотов два дополнительных призовых балла, которые получает победитель квалификации, представляли особую ценность. Забегая вперёд, скажем, что достались они не им.

Поскольку погода была солнечной и довольно жаркой, температуры трассы превышали 40 градусов, и учитывая нагрузки, которые шины в любом случае испытывают в скоростных поворотах Сильверстоуна, важно было постараться не допустить перегрева резины.

Первым более-менее репрезентативное время показал Рой Ниссани, проехав круг быстрее, чем за 1 мин. 42 секунды, но его время почти сразу перекрыл Аюму Иваса – именно он был самым быстрым на утренней тренировке. Однако скорости росли, и протокол квалификации возглавил Виктор Мартен с результатом 1 мин. 40,576 секунды.

Французский гонщик ART стартовал с поула на предыдущем этапе в Австрии и был настроен повторить свой успех и в Великобритании. Разумеется, у соперников тоже были серьёзные претензии на поул, однако Мартен надолго остался на первой строчке протокола, поскольку квалификация была прервана красными флагами, когда после начала сессии прошло чуть больше десяти минут.

Это произошло из-за серьёзной аварии Амори Кордила, бельгийского гонщика Virtuosi Racing. Он довольно сильно разбил машину и хотя по радио заверил команду, что сам он в порядке, удар о внешний барьер в повороте Copse был нешуточный, поэтому Амори отвезли в медицинский центр трассы для обследования. Разумеется, маршалы приступили к эвакуации его покалеченной машины, а также к восстановлению изрядно повреждённых ограждений.

Во время вынужденного перерыва кто-то из гонщиков поменял шины, кто-то решил остаться на прикатанных комплектах мягкой резины, и когда заезды возобновились, по сути работу надо было начинать с самого начала. Впрочем, красные флаги вскоре появились вновь, когда никто ещё не успел набрать скорость. На этот раз остановка сессии произошла из-за того, что систему хронометража пришлось перегружать. Но главное было в другом: это было сделано из-за того, что время сессии было сокращено на треть! При столь плотном расписании уик-энда любая задержка могла привести к более позднему началу следующей сессии, а это вторая тренировка в Формуле 1, чего допускать было нельзя.

Соответственно у гонщиков Ф2 вообще не было времени на раскачку, и нужно было сразу, без особой подготовки, начинать атаковать и пытаться показать хорошее время.

Аюму Иваса проехал первый сектор с абсолютно лучшим временем и хотя допустил ошибку, несколько перестаравшись, ему удалось перекрыть время Мартена. Впрочем, его по очереди опередили семь гонщиков, среди которых был Тео Пуршер, ближайший соперник японца в чемпионате. Однако поул всё-таки остался за Виктором Мартеном, проехавшим круг за 1 мин. 39,832 секунды!

Буквально на последней минуте сессии на первом секторе круга появились жёлтые флаги, что, конечно, сказалось на результатах, и хотя Иваса показал отличное время на втором секторе, он смог подняться только на третью строчку.

Кстати, жёлтые флаги были вызваны тем, что на трассе по каким-то причинам остановилась машина Фредерика Вести, лидера личного зачёта. Впрочем, в протоколе квалификации он остался на 10-й строчке, а это означало, что он стартует с поула в субботнем спринте.

А Виктор Мартен мог лишь радоваться, что обстоятельства сложились в его пользу, но и он в свою очередь в этой ситуации не оплошал и в третий раз в сезоне завоевал поул.

Рядом с ним на первом ряду стартового поля в воскресенье будет стоять машина Куша Майни, из второго ряда основную гонку уик-энда начнут Аюму Иваса и Джек Дуэн.

Результаты квалификации

Пилот Команда Время Разница Круги 1. В.Мартен ART Grand Prix 1:39.832 — 09 2. К.Майни Campos Racing 1:39.945 +0.113 10 3. А.Иваса DAMS 1:39.952 +0.120 10 4. Д.Дуэн Virtuosi Racing 1:39.957 +0.125 10 5. О.Берман Prema 1:39.989 +0.157 09 6. Э.Фиттипальди Carlin 1:39.991 +0.159 10 7. З.Мэлони Carlin 1:40.001 +0.169 10 8. Т.Пуршер ART Grand Prix 1:40.019 +0.187 09 9. А.Хаджар Hitech GP 1:40.026 +0.194 10 10. Ф.Вести Prema 1:40.052 +0.220 08 11. Р.Ниссани PHM by Charouz 1:40.135 +0.303 10 12. А.Леклер DAMS 1:40.198 +0.366 10 13. Д.Дарувала MP Motorsport 1:40.314 +0.482 08 14. Д.Хаугер MP Motorsport 1:40.368 +0.536 09 15. Д.Кроуфорд Hitech GP 1:40.400 +0.568 10 16. Р.Станек Trident 1:40.526 +0.694 10 17. Р.Ферсхор Van Amersfoort Racing 1:40.561 +0.729 09 18. Р.Бошунг Campos Racing 1:40.815 +0.983 09 19. Б.Бенавидес PHM by Charouz 1:40.950 +1.118 10 20. К.Новалак Trident 1:41.106 +1.274 10 21. А.Кордил Virtuosi Racing 1:41.457 +1.625 04 22. Х.-М.Корреа Van Amersfoort Racing 1:42.084 +2.252 09