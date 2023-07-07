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Команда Mercedes получила предупреждение

Команда Mercedes получила предупреждение

Рассмотрев обстоятельства инцидента с опозданием Льюиса Хэмилтона на пресс-конференцию в четверг, стюарды Гран При Великобритании вынесли команде предупреждение.

Представитель Mercedes заявил стюардам, что график работы Льюиса на домашнем этапе очень плотный, он составляется командой и не всегда его можно точно контролировать.

Стюарды согласились с тем, что дело обстоит именно так, но участие в пресс-конференции обязательно. Стюарды посчитали, что мероприятия в четверг отличаются от предгоночных мероприятий, которые влияют на ход соревнований и могут дать преимущество в подготовке гонщика, они организуются командами, а гонщики следуют инструкциям координаторов своих команд.

Поэтому стюарды решили, что наиболее подходящим наказанием будет наказание команды, а не гонщика.

Источник:www.f1news.ru

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