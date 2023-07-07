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Магнуссен: У нас больше проблем с шинами, чем у других

Магнуссен: У нас больше проблем с шинами, чем у других

Накануне Гран При Великобритании Кевин Магнуссен подтвердил, что команда пока не нашла решение проблемы, связанной с сильной деградацией резины на длинной серии кругов. Однако гонщик Haas надеется, что этап в Сильверстоуне сложится лучше, поскольку скоростная трасса подходит особенностям машины.

Кевин Магнуссен: «После нескольких предыдущих гонок невозможно быть уверенным в том, что в этот уик-энд мы сможем заработать очки.

Наша машина обычно очень быстра по субботам на одном круге с пустым баком и на новых шинах, но по воскресеньям в гонках у нас гораздо больше проблем, чем у остальных. Поэтому сейчас команда работает над повышением конкурентоспособности в гонках. Для этого необходимо, чтобы шины оставались эффективными больше, чем на одном круге.

В первую очередь мы пытаемся разобраться в причинах такого поведения шин – они не гранулируются, а деградируют и теряют эффективность быстрее, чем на других машинах. В результате мы высоко квалифицируемся, но в гонках проваливаемся на последние позиции.

Не лучшая ситуация – я бы предпочёл, чтобы всё было наоборот, и мы могли бороться по воскресеньям. В данный момент мы в сложной ситуации.

Трасса в Сильверстоуне – одна из самых скоростных в сезоне, и я надеюсь, что здесь проявятся сильные стороны нашей машины, которая очень хороша в быстрых поворотах. На этой трассе не очень большая нагрузка на тормоза, и мне интересно, отразится ли это на наших проблемах».

Источник:www.f1news.ru

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