Пьер Гасли: Мы знаем, почему отстаём

Гонщик Alpine Пьер Гасли связывает серьёзные надежды с предстоящим Гран При Великобритании. Команда подготовила к Сильверстоуну обновлённое переднее антикрыло, и Гасли надеется, что оно позволит сократить отставание от соперников.

Пьер Гасли: «Этап в Австрии получился сложным, и мы увидели отставание в скорости от наших главных соперников. Команда подготовила новинки к этому уик-энду, и я надеюсь, что они позволят нам сократить отставание от соперников впереди.

Мы знаем, почему отстаём, и я надеюсь, что благодаря новому переднему антикрылу сможем немного прибавить. Я постараюсь использовать все возможности, чтобы хорошо выступить в этот уик-энд».

Пьер Гасли оказался в числе тех, кто потерял позиции после финиша Гран При Австрии из-за нарушений границ трассы. На просьбу прокомментировать решение стюардов, гонщик Alpine ответил: «Не заставляйте меня говорить на эту тему. Если я заговорю, то у меня точно будут проблемы!»