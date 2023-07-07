В четверг в Сильверстоуне Джордж Расселл говорил о календаре на следующий сезон из 24-х Гран При и реплике Макса Ферстаппена о том, что после окончания действующего контракта он уйдёт из Формулы 1.

Джордж Расселл: «С календарём нужно просто смириться. Выглядит он вполне логично, так всем будет комфортно.

Думаю, Макс заговорил об уходе потому, что хочет больше денег. Сейчас он – самый высокооплачиваемый гонщик Формулы 1, он заслуженно добился этого права, но эти слова – часть его стратегии. Я надеюсь, что он не уйдет, и мы сможем побороться. Моя цель – бороться с лучшими гонщиками в мире – с Льюисом, с Максом, с Шарлем и с Ландо.

Сейчас Формула 1 в отличной форме. Но мы не можем бесконечно увеличивать объём рекламных обязательств и гонок, в какой то момент чтобы что-то добавить, придётся что-то убрать.

Я по себе знаю, что сейчас с увеличением числа Гран При число наших обязательств перед партнёрами не уменьшается, приходится работать сверхурочно, и я почти уверен в том, что и в Red Bull дела обстоят так же. Но если бы у нас не было других обязательств, мы были бы рады гоняться каждый уик-энд, я в этом уверен».