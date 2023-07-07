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Стролл: Надеюсь, в Сильверстоуне мы выступим увереннее

Стролл: Надеюсь, в Сильверстоуне мы выступим увереннее

Для Aston Martin F1 гонка в Сильверстоуне во всех смыслах «домашняя», ведь именно там расположена база команды, и от неё до автодрома всего 15 минут пешком или чуть больше. Лэнс Стролл, говоря об ожиданиях, связанных с предстоящим уик-эндом, подчеркнул, что благодаря ряду технических новинок машина AMR23 должна избавиться от недостатков, помешавших команде в Австрии.

Лэнс Стролл: «Наша база находится буквально через дорогу от автодрома, поэтому предстоящая гонка действительно домашняя, и для всех сотрудников Aston Martin это очень здорово. Им не часто удаётся бывать на гонках и видеть нашу машину на трассе, но в этот уик-энд такая возможность у них есть.

Они и машину увидят, и почувствуют атмосферу, которая царит на автодроме, что тоже замечательно. К тому же на этой трассе классно пилотировать, и я уже предвкушаю это удовольствие.

В Австрии мы были не в лучшей форме, но у нас есть пара идей, с чем это может быть связано. В Сильверстоуне на машине появится ряд новинок, и мы постараемся ликвидировать несколько её слабых мест, которые помешали нам на предыдущем этапе. Надеюсь, сейчас мы будем более конкурентоспособными.

На Red Bull Ring нам не хватало максимальной скорости на прямых, также при прохождении поворотов баланс машины не был идеальным, и с такими поворотами AMR23 справлялась хуже, чем машины некоторых других команд. В общем, надеемся, что на британской трассе мы сможем выступить более уверенно».

Источник:www.f1news.ru

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