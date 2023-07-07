В Alpine довольны эффективностью новинок

В пятничных тренировках Гран При Великобритании команда Alpine тестировала новое переднее антикрыло. Гонщики команды Пьер Гасли и Эстебан Окон показали восьмое и тринадцатое время соответственно во второй тренировке, и позитивно отозвались о новинке.

Пьер Гасли (8-й): «В первую очередь хочу сказать, что мне приятно выступать перед столькими болельщиками. Даже в пятницу на трассе полные трибуны, что нам, гонщикам, очень приятно.

Мы хорошо поработали, избежали проблем и сделали всё, что планировали. Я уверен, что удастся добиться от машины большего, поэтому с нетерпением жду субботнюю тренировку, в которой мы попробуем ещё прибавить перед квалификацией».

Эстебан Окон (13-й): «Здорово вернуться на эту культовую трассу. В Сильверстоуне плавные повороты, а некоторые связки проходятся с педалью газа в пол.

Если говорить о ходе тренировок, то в обеих сессиях мы многое узнали и собрали информацию, которая непосредственно поможет в выборе настроек на завтра. Судя по всему, квалификация пройдёт в иных погодных условиях, а может и гонка тоже, поэтому команды будут следить за погодой. Нам предстоит многое сделать перед субботой, но я уверен, что мы продемонстрируем хорошую форму».

Мэтт Харман, технический директор: «Всегда приятно приезжать в Сильверстоун на Гран При Великобритании. Многие сотрудники, работающие на базе в Энстоуне, приехали на этот этап и смогли лично увидеть обновлённое переднее антикрыло, которое они подготовили для двух машин в этот уик-энд.

Новинка сработала в соответствии с ожиданиями, и теперь мы рассчитываем прибавить в ближайшие недели благодаря серии обновлений.

День получился насыщенным – гонщики работали по программам в рамках подготовки к гоночному уик-энду. Мы определённо способны на большее, поэтому используем третью сессию свободных заездов для корректировки настроек перед квалификацией и гонкой».