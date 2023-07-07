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Автоспорт

В Pirelli довольны работой обновлённых шин

В Pirelli довольны работой обновлённых шин

Гонщики критиковали новую версию шин в Сильверстоуне, но в Pirelli всем остались довольны…

Симоне Берра, главный инженер: «Интересный день, позволивший нам собрать большой объём полезной информации.

Во второй тренировке большинство команд уделили особое внимание оценке поведения шин на большой дистанции, в некоторых случаях проехав половину дистанции гонки на одном комплекте. В частности, Нико Хюлкенберг проехал 25 кругов на комплекте шин Hards, в том числе 20 кругов подряд.

После испытаний прототипов в Барселоне, в Сильверстоуне новая конструкция шин стала официальной. В пятницу никаких проблем или перемен в работе шин не произошло. Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом время прохождения круга значительно снизилось, хотя температура трассы сегодня была на 15 °C выше.

Завтра есть вероятность дождя, особенно во время утренних сессий, а потом шансы дождя будут снижаться. Это ещё один непредсказуемый элемент в субботу, которая и так будет напряженной».

Источник:www.f1news.ru

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