В Сильверстоуне просят протестующих не выходить на трассу

В прошлом году из-за акции активистов движения Just Stop Oil рестарт гонки в Сильверстоуне пришлось отложить почти на час.

Несколько дней назад этот вопрос обсуждался на встрече руководства британских команд Формулы 1 с премьер-министром, а сегодня в эфире BBC 5 Live директор Сильверстоуна Стюарт Прингл призвал потенциальных участников акции протеста не переходить грань разумного.

Стюарт Прингл: «Невозможно сравнить этап Формулы 1 с недавно прошедшими акциями на выставке цветов в Челси или на поле для крикета в Лордсе.

На гоночной трассе очень велика вероятность получения серьезных травм или смерти, если вы сядете перед гоночной машиной, которая несётся со скоростью за 300 км/ч. Это нелепое безрассудство – подвергать риску свою жизнь, жизнь гонщиков, зрителей и маршалов. Автодром – не место для людей, которые ведут себя подобным образом. Я призываю их не быть глупцами».