Алекс Элбон: Забавно, что я разочарован восьмым местом

В Сильверстоуне Алекс Элбон в третий раз подряд вышел в финал квалификации, и в домашней для Williams гонке стартует восьмым. Его напарник Логан Сарджент квалифицировался четырнадцатым, что стало повторением его лучшего результата сезона.

Алекс Элбон (8-й): «Потрясающий уик-энд, но забавно, что я разочарован только восьмым местом. Однако если оставаться реалистом, то это великолепный результат.

Квалификация прошла гладко, но по мере того, как трасса подсыхала, скорость в поворотах росла, что привело к усилению деградации шин, в том числе передних. Нужно разобраться в причинах, ведь в финале мне помешала комбинация этих факторов.

С самого начала уик-энда у нас всё под контролем, я быстро нашёл ритм и адаптировался к изменениям машины. Думаю, итоговый результат соответствовал ожиданиям, но если бы до начала уик-энда мне сказали, что я займу такую позицию, я бы не поверил».

Логан Сарджент (14-й): «Для меня целью в этот уик-энд был выход во вторую часть квалификации – и у меня получилось, хотя сессия оказалась сложной. В данный момент нам не удаётся извлечь выгоду из переменчивых погодных условий. Мы знали, что в квалификации результаты окажутся более плотными, чем в тренировках.

Жаль, что в конце второй сессии у меня уже не осталось свежего комплекта шин – вероятно, это стоило мне выхода в финал. В конце концов, машина в хорошей форме, и мы движемся в правильном направлении.

Я рад тем шагам, которые уже совершил в этот уик-энд, хотя предстоит ещё многое сделать. Тот факт, что мы движемся в правильном направлении, позитивен, и можно рассчитывать на успешную гонку. Будет непросто стартовать с 14-го места в окружении быстрых машин, но я сделаю всё, что в моих силах».