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Автоспорт

Эддолз: Оптимальных настроек мы так и не нашли

Эддолз: Оптимальных настроек мы так и не нашли

AlphaTauri привезла в Сильверстоун существенно модернизированные машины, однако её гонщикам не хватило двух тренировок, чтобы до конца разобраться с работой новинок. Впрочем, в команде полагают, что всё-таки они показали себя неплохо.

Юки Цунода (18-й): «Когда на машине появилось так много новых компонентов, нужно время, чтобы разобраться с их работой. В чём-то мы определённо прибавили, и вечером займёмся анализом собранной информации.

Завтра будет новый день, и мы постараемся максимально эффективно поработать на третьей тренировке, чтобы как можно лучше подготовить машину к квалификации».

Ник де Вриз (19-й): «В первой сессии машина работала более-менее нормально, но во второй начались сложности. Чтобы понять особенности поведения новинок, подготовленных командой к этому уик-энду, требуется время. Сегодня нужно как можно более тщательно проанализировать все полученные данные, это позволит подготовиться к завтрашней квалификации».

Джонатан Эддолз, главный гоночный инженер: «На этом этапе мы представили новый аэродинамический обвес, состоящий из днища, корпусных деталей, заднего крыла и воздуховодов задних тормозов, потому на тренировках в основном старались разобраться с работой новинок и их характеристиками.

Чтобы собрать как можно больше информации, на обеих машинах мы опробовали разные варианты настроек, в первой сессии работая с резиной Medium и Soft.

В конце первой тренировки оставалось время на длинную серию кругов, и поскольку выяснилось, что уровень деградации резины был выше, чем ожидалось, то мы, зная это, продолжили искать решение и во время второй сессии.

Анализ показал, что на самом деле новинки работают неплохо. По ходу второй тренировки мы продолжили корректировать настройки, но надо признать, что оптимального варианта нам так и не удалось найти.

На коротких сериях кругов передним колёсам машины не хватало сцепления с трассой, а в Сильверстоуне это приводит к серьёзным потерям времени.  

Высокие температуры асфальтового покрытия усугубили проблему перегрева передних шин, чем и объяснялся дефицит сцепления, поэтому мы полагаем, что завтра, когда поработаем с балансом машины, нам удастся прибавить.

На длинных сериях во второй сессии картина была несколько лучше, но деградация резины оставалась на высоком уровне, поэтому нам придётся пересмотреть тактику гонки».

Источник:www.f1news.ru

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