Ф2: Фредерик Вести одержал четвёртую победу в сезоне

После вчерашней квалификации два гонщика Формулы 2 получили штрафы, что сказалось на порядке, в котором машины выстроились на стартовом поле субботнего спринта.

Во-первых, Зейн Мэлони получил два отдельных штрафа за два разных нарушения одного и того же свойства. Во время квалификации он помешал сначала Тео Пуршеру, а затем Джеку Дуэну. В обоих случаях его лишили трёх стартовых мест, и в итоге сегодня он стартовал с 10-й позиции.

Также был оштрафован Деннис Хаугер, но за проступок другого рода: норвежский гонщик MP Motorsport не сбросил скорость под жёлтыми флагами, за что потерял пять позиций на старте спринта, откатившись на 19-ю позицию.

Старт в Формуле 2 был дан за автомобилем безопасности. Хотя дождь вроде бы прекратился, на трассе было довольно много воды. Кроме того, гонщики молодёжной серии в этот уик-энд вообще не работали на шинах для мокрой погоды, поэтому был смысл дать им возможность проехать несколько кругов в спокойном темпе, чтобы адаптироваться к таким условиям.

Интересно, что когда пелотон ездил позади красного Mercedes-AMG Бернда Майландера, один из гонщиков почти сразу поехал в боксы за следующим комплектом дождевых шин – это был Ричард Версхор. Но он занимал лишь 22-ю позицию, поэтому ему было нечего терять.

Наконец дали рестарт, начинавший гонку с поула Фредерик Вести спокойно сохранил лидерство, но уже на первом круге замедлился Аюму Иваса и сразу потерял много позиций, откатившись в конец пелотона, а затем отправившись в боксы.

Оливеру Берману удалось лихим манёвром опередить Джека Дуэна и подняться на 5-ю позицию, после чего он обогнал ещё и Энцо Фиттипальди.

На видеоповторе стало понятно, из-за чего потерял скорость Иваса: прямо перед ним развернуло машину неопытного американца Брэда Бенавидеса, и японец её зацепил, весьма эмоционально высказавшись по этому поводу по радио.

Бенавидес остановился на обочине, из-за чего на трассу вновь выехал автомобиль безопасности. Перед рестартом пелотон возглавлял Вести, за ним ехал Айзек Хаджар, затем Тео Пуршер, Берман и Фиттипальди.

На 4-м круге борьба на трассе возобновилась, и Вести опять действовал вполне грамотно, не подпустив никого из соперников. Сразу после рестарта Берман продолжил прорывать вперёд, опередил Пуршера и поднялся на 3-ю позицию.

Воды на трассе оставалось довольно много, и с видимостью были довольно серьёзные проблемы, поскольку машины поднимали очень плотный шлейф брызг.

Впрочем, это не мешало Берману демонстрировать отличное мастерство пилотирования на домашней трассе на радость британским болельщикам: 18-летний гонщик Prema опередил Хаджара и уже ехал вторым, да ещё и показал лучшее время круга. У Вести появились поводы для опасений, поэтому датчанин решил прибавить и переписал самый быстрый круг на своё имя.

На мокрой трассе стоило проявлять осмотрительность, но кто-то из гонщиков чувствовал себя более уверенно и продолжал обгонять, например, Клемент Новалак опередил Романа Станека, своего напарника по команде Trident. Но это был спор лишь за 15-ю позицию.

А вот Джек Дуэн попытался атаковать Фиттипальди в борьбе за 5-е место, и ему не сразу, но всё-таки удалось обогнать бразильца. Следом Энцо попытался опередить ещё и Виктор Мартен, гонщик Virtuosi Racing, но Фиттипальди удалось отбиться.

На 10-м круге Артур Леклер провёл обгон против Зейна Мэлони, и у него тоже всё получилось, после чего младший брат гонщика Ferrari поднялся на 9-ю позицию.

Берман, похоже, перестарался, пытаясь догнать лидера, его машину развернуло, и хотя на трассе он остался и продолжил гонку, но пропустил пару соперников, и ему пришлось вновь начинать прорыв вперёд с 4-й позиции.

На 12-м круге Пуршер предпринял атаку на Хаджара, опередил и поднялся на 2-е место, но к этому моменту преимущество Вести, лидера чемпионата, уже было около 8 секунд.

На 13-м круге Дуэн предпринял очередную атаку на Бермана, но британец довольно жёстко оборонялся, и в результате Джек оказался за пределами трассы, а Оливер сохранил 4-ю позицию. Австралиец выругался по радио, вернувшись назад, и тут же возобновил атаки. На этот инцидент обратили внимание стюарды гонки, но никаких санкций не последовало.

Тем временем Берман догнал Хаджара и на 15-м круге обошёл француза, а следом в атаку на него пошёл и Дуэн. Их очень интересная дуэль продолжалась на протяжении многих поворотов, и на следующем круге Джек всё-таки довёл дело до конца.

На 17-м круге Берман допустил ошибку, что позволило Дуэну его догнать, и было понятно, что на последних кругах сражение за подиум приобретёт принципиальный характер.

Джек немедленно возобновил атаки, но Берман защищался настолько отчаянно, что Дуэн возмущался по радио, настаивая, что Оливер постоянно выталкивает его с трассы. И тут в очередном повороте Берман не смог удержать машину на трассе, и Дуэн вышел вперёд, хотя без лёгкого контакта не обошлось.

Последний круг Фредерик Вести начал с более чем 10-секундным преимуществом перед Тео Пуршером, а это говорило о том, что оба упрочат свои позиции в личном зачёте – датчанин останется лидером, а Тео сможет увеличить отрыв от Аюму Ивасы, который сегодня очков не набрал.

Третьим линию финиша пересёк Джек Дуэн, и подиум стал достойным вознаграждением за все усилия, которые он предпринял, когда атаковал Бермана. Кстати, вылет Оливера ему обошёлся дорого: во-первых, он откатился на 6-ю позицию, пропустив вперёд Фиттипальди и Хаджара, во-вторых, стюарды подозревали британца в небезопасном возвращении на трассу, и их решение станет известно позже.

А Вести, которому не повезло вчера, смог в полной мере использовать преимущество старта с поула и одержал свою четвёртую победу в этом сезоне. Одной их первых его поздравила команда Mercedes, ведь Фредерик – один из гонщиков её молодёжной программы. Её комментарий был кратким, но выразительным: «Фред. Вести. Запомните это имя».