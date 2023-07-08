Фредерик Вассёр о прогрессе Ferrari

В пятницу руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр говорил о достигнутом прогрессе и дальнейших шагах по доработке машины…

Фредерик Вассёр: «Каждый уик-энд уникален. Как сказал Тото Вольфф, мы находимся в плотной группе, ведущей борьбу за места от второго до десятого, и в каждом Гран При, в каждой сессии эти позиции могут меняться. Нужно относиться к происходящему спокойно и продолжать работу.

С самого начала сезона мы хотели добиться от машины большей стабильности и управляемости – и за это время серьёзно прибавили. Сначала в Барселоне – тот этап получился сложным, но в Монреале всё прошло гораздо лучше. Потом мы сделали ещё один шаг в Австрии. Мы движемся в этом направлении, сделали два больших шага, и это ещё не конец. Впереди ещё 12 или 13 гонок, работа продолжается.

Мы понимаем, что на каждом этапе расстановка сил может меняться. Результаты настолько плотные, что всё зависит от мелочей – от конфигурации трассы, асфальта, погодных условий. Одна или две десятых могут переместить вас из верхней части пелетона в нижнюю.

Доработка машины ограничена бюджетом, который мы не можем превысить. Сейчас нет возможности взять и построить другую машину, как несколько лет назад. Вам нужно адаптировать имеющуюся машину к текущей ситуации, и в этих условиях мы сделали достойный шаг вперед.

Кроме того, нужно учитывать, что регламент стал гораздо более предписывающим, чем раньше, и сейчас сложно добиться действительно серьёзного прогресса по ходу сезона. Но мы, как и все, уже работаем над машиной следующего года, скорректировав направление дальнейшего развития».