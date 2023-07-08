Макс Ферстаппен: Я не атаковал на 100% в квалификации

Макс Ферстаппен показал лучшее время в квалификации Гран При Великобритании, завоевав пятый поул подряд, седьмой в сезоне и двадцать седьмой в карьере. Гонщик Red Bull Racing рассказал, что по ходу сессии не выжимал из машины максимум, поскольку не хотел рисковать вылетом на подсыхающей трассе.

Макс Ферстаппен: «Квалификация получилась достаточно сумасшедшей! Сессия выдалась суматошной, а некоторые участки трассы оставались мокрыми. Я проезжал свои круги, а в финале квалификации достаточно сильно удивился, когда рядом с собой увидел гонщиков McLaren, но здорово, что они так высоко квалифицировались. Кроме того, я рад, что нам удалось завоевать поул.

В первой и второй частях квалификации на трассе оставались влажные участки, поэтому нужно было соблюдать осторожность. Я атаковал практически на пределе, но понимая, что в моём распоряжении самая быстрая машина, не было необходимости атаковать на все 100%.

Именно по этой причине в финале мы немного отставали, но я смог отыграться. Отличная квалификация, но я уже жду воскресенье».