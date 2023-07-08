Норрис: Мы не на том уровне, на каком были в Австрии

На тренировках в Сильверстоуне Оскар Пиастри был быстрее своего более опытного напарника, но Ландо Норрис заверил, что вместе с командой постарается решить проблемы, помешавшие ему в пятницу.

Оскар Пиастри (9-й): «Я бы сказал, что день прошёл довольно продуктивно. Нам по-прежнему нужно продолжать работать с машиной, чтобы найти оптимальные настройки, но я думаю, что в целом мы справились неплохо.

Надо понять, за счёт чего можно будет прибавить завтра. Большую роль сыграет погода, поэтому посмотрим, чего нам удастся добиться в субботу, но пятница в любом случае сложилась неплохо, а ведь это был первый день работы с модернизированной машиной».

Ландо Норрис (14-й): «День был не самый простой, с балансом машины были проблемы, поэтому мне не хватало уверенности. Не самое лучшее начало уик-энда, но у нас ещё есть время, чтобы со всем справиться.

Вероятно, пока мы не на том уровне, на каком были в Австрии, но мы знаем, что машина способна на более высокие скорости».