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Автоспорт

Расселл: Когда становится жарче, мы делаем шаг назад

Расселл: Когда становится жарче, мы делаем шаг назад

По итогам пятницы оба гоншика Mercedes оказались за пределами первой десятки…

Джордж Расселл (12-й): «Не лучшая наша пятница. В первой тренировке мы были быстры на Medium и думали, что прибавим на Soft, но во второй сессии возникли сложности.

Мы заметили некоторую тенденцию: когда становится жарче, мы делаем шаг назад. Мы внесли множество изменений между сессиями, но не смогли компенсировать смену условий. Трудный день, но вечером мы всё проанализируем и решим, как действовать завтра.

Несмотря на сложности, в Сильверстоуне я улыбаюсь, видя множество британских болельщиков. Они добавляют сил мне и команде, чтобы завтра мы вернулись в борьбу более сильными».

Льюис Хэмилтон (15-й): «Как часто бывает в Сильверстоуне, сегодня было ветрено. Но это одна из особенностей лучшей трассы в мире! Из-за этого машина несколько потеряла в стабильности, но эти же проблемы преследовали нас большую часть сезона.

Нашу машину в любом случае трудно пилотировать. Вне зависимости от того, как мы её настраиваем, пилотировать легче не становится. На одном быстром круге я не почувствовал особой разницы в скорости, когда переходил с резины одного состава на мягкие шины – значит, с машиной что-то не так. Что-то мы упускаем.
Но на длинных сериях кругов всё было не так уж плохо, и хотя бы в этом можно усматривать позитивный момент. Но, если честно, и в этом случае нельзя сказать, что машина работала отлично. Но под конец её поведение стало более стабильным, хотя я не знаю, с чем это связано. Может быть, с балансом, а может, это я уже успел привыкнуть к такому балансу.
Но на этой трассе по-настоящему проверяется мастерство гонщиков и их умение находить необходимые компромиссы. Мы с напарником только что говорили об этом: Джордж Расселл считает одно, я придерживаюсь другого мнения, когда речь заходит о настройках, но мы поработаем над этим вечером и будем надеяться, что к завтрашнему дню что-нибудь придумаем».

Источник:www.f1news.ru

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