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Валттери Боттас: Новинки добавили прижимной силы

Валттери Боттас: Новинки добавили прижимной силы

Лучшим из гонщиков Alfa Romeo во второй тренировке Гран При Великобритании стал Гуаньюй Чжоу, показавший одиннадцатое время. Его напарник Валттери Боттас закончил сессию с шестнадцатым результатам. В команде тестировали новинки и готовились к главным событиям гоночного уик-энда.

Гуаньюй Чжоу (11-й): «Новинки, которые мы привезли на эту трассу, работают в соответствии с ожиданиями. Конечно, сложно делать прогнозы, основываясь на результатах тренировок, поэтому наши истинные позиции мы узнаем только, когда начнётся квалификация.

Сегодня вся работа была посвящена новинкам и тестам различных настроек. У меня возникли некоторые проблемы с балансом, но, в целом, одиннадцатое время – хороший результат. Если нам удастся всё сделать идеально, то я уверен, что мы добьёмся большего от машины.

Вечером команда оценит собранные сегодня данные. Нужно проанализировать, за счёт чего можно сделать шаг вперёд в субботу».

Валттери Боттас (16-й): «Сегодня, как и в любую другую пятницу, вся работа была посвящена обучению. Новинки, которые привезла команда на эту трассу, обеспечили больше прижимной силы. Это шаг вперёд, но мы не единственная команда, которая подготовила обновления к этому уик-энду. Борьба очень плотная, поэтому посмотрим, насколько мы стали ближе к соперникам.

Нам ещё предстоит поработать вечером, чтобы оптимизировать машину и найти прибавку в скорости. Завтра критически важно идеально провести квалификацию и занять позицию на старте, которая, надеюсь, позволит побороться за очки в гонке».

Источник:www.f1news.ru

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