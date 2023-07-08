Вассёр: Мы должны оставаться прагматиками

Шарль Леклер был быстрее всех на заключительной тренировке в Сильверстоуне, но руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр предлагает не спешить с выводами. Тем более, британская погода уже успела показать свой характер, поскольку по ходу сессии моросил дождь.

Фредерик Вассёр: «Ничего удивительного, это Сильверстоун, и погода здесь всегда переменчивая. Но было полезно проехать несколько кругов на промежуточной резине.

Пока наши дела складываются неплохо, хотя вчера на машине Шарля возникли проблемы с электрикой, он практически не принимал участия во второй тренировке, но сегодня начало дня для него было хорошим. Хотя надо иметь в виду, что Макс Ферстаппен пока на мягкой резине не ездил. Но в целом у нашей машины всё хорошо с балансом, и похоже, что на коротких сериях кругов всё был нормально.

Впрочем, мы должны оставаться прагматиками, не торопиться с выводами и постараться показать максимально высокий результат. Но это факт: на двух предыдущих этапах нам удалось сделать шаг вперёд. Нам удаётся более стабильно проводить гонки, темп, вероятно, тоже стал несколько лучше, но до конца чемпионата ещё очень далеко, и модернизация машины продолжается.

Мы понимаем, что в Сильверстоуне нагрузка на резину явно выше, хотя многое будет зависеть от погоды. Но предлагаю сначала сосредоточиться на предстоящей квалификации».