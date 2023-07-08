Зак Браун: Надеюсь, мы сможем бороться за подиум

Зака Брауна, исполнительного директора McLaren, конечно, очень порадовали результаты, показанные его гонщиками в квалификации.

Впрочем, скорость, на которую оказались способны Ландо Норрис и Оскар Пиастри за рулём модернизированных MCL60 удивила всех, ведь на быстрой и сложной трассе в Сильверстоуне они уступили только Максу Ферстаппену. Кстати, машина McLaren будет стартовать из первого ряда в Сильверстоуне впервые с 2008 года.

Зак Браун: «Такие результаты – просто свидетельство тех огромных усилий, которые предпринимают Андреа Стелла и вообще все в McLaren – как здесь, на трассе, так и на базе в Уокинге. Технические новинки работают эффективно, команда действует слаженно, а гонщики отлично пилотируют.

По ходу сезона у нас были и неудачные моменты, и успехи, но это однозначно один из лучших моментов года. Посмотрим, чего нам удастся добиться в воскресенье.

Понятно, что в Австрии мы всегда выступали уверенно, хотя это можно было объяснить особенностями трассы. Но мы действительно сделали шаг вперёд, что подтверждается всеми нашими данными, а поскольку в Сильверстоуне технические обновления появились на обеих машинах, то сегодняшние результаты показывают, что модернизированная MCL60 реально прибавила в скорости.

Похоже, мы постепенно набираем обороты, но при этом нужно оставаться реалистами. У нас в работе очередные технические обновления, но остальные тоже модернизируют свои машины,

никто не стоит на месте, и результаты невероятно плотные, поэтому надо продолжать упорно трудиться и атаковать.

Разумеется, сегодня мы отпразднуем успех, но завтра утром работа продолжится. Вчера на тренировках мы показали очень неплохой темп на длинных сериях кругов, и хотя обычно в квалификациях мы выглядели сильнее, чем в гонках, судя по итогам пятницы, на этой трассе картина может быть иной.

Надеюсь, в воскресенье мы сможем бороться за подиум. Не думаю, что темп позволит претендовать на победу, так что завтра придётся как следует потрудиться».