Зак Браун: Похоже, наш сезон начался только в Австрии

Зак Браун надеется, что McLaren в этом сезоне станет своего рода «раздражителем» для соперников, поскольку проблемы, мешавшие команде в начале года, уже частично удалось преодолеть, и модернизированная машина MCL60 прибавила в скорости.

«В Австрии мы определённо сделали большой шаг вперёд, – напомнил Браун, принимавший участие в пресс-конференции FIA в Сильверстоуне, события предыдущего этапа чемпионата, где Ландо Норрис занял 4-е место. – Конечно, никто не стоит на месте, и соперничество развернулось очень острое.

Хорошо, что в этот уик-энд обновления появились и на машине Оскара Пиастри, так что посмотрим, чего нам удастся добиться, но это однозначно шаг вперёд, который придаёт команде неплохое ускорение.

Полагаю, это подтверждение той работы по реструктуризации технического департамента и модернизации машины, которую ведёт Андреа Стелла вместе со всей командой. У меня такое чувство, что наш сезон начался только в Австрии».

Говоря об ожиданиях в этот уик-энд, Браун подчеркнул: «Думаю, обе наши машины должны пройти в финал квалификации. Но вы же понимаете, что четыре топ-команды по-прежнему способны показывать впечатляющие скорости. Однако мы бы хотели стать раздражителем для них в оставшихся гонках сезона. Мне кажется, что теперь мы реально участвуем в этой игре».