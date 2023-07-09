70 минут до старта: Комментарий Алекса Элбона

Алекс Элбон стартует в Сильверстоуне восьмым и надеется заработать очки…

Алекс Элбон: «Пока всё идёт неплохо, уик-энд складывается прекрасно, причём у меня такое чувство, что 8-я стартовую позицию я воспринимаю чуть ли не с разочарованием. Хотя надо быть реалистом, поэтому я понимаю, что это максимум, на что можно было рассчитывать.

Теперь постараемся побороться за очки, хотя позади меня стартует Фернандо Алонсо, а он очень быстрый, и это надо иметь в виду. Но полагаю, что наша машина тоже способна на хорошую скорость, так что всё должно быть нормально. Посмотрим, что будет с погодой, хотя, конечно, мы надеемся, что трасса останется сухой. А также многое будет зависеть от уровня деградации резины.

В среду в центре Лондона на площади Пикадили команда Williams проводила встречу с болельщиками, и это было невероятно здорово. В этот уик-энд в Сильверстоуне совершенно особая атмосфера – по-моему, публики больше, чем когда-либо!»