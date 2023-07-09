80 минут до старта: Комментарий Ландо Норриса

Ландо Норрис стартует в Сильверстоуне вторым и надеется сохранить позицию…

Ландо Норрис: «Болельщиков в этот уик-энд невероятно много – не сомневаюсь, все они поддерживают именно меня! (смеётся) Я очень благодарен британской публике, она создаёт для всех нас совершенно неповторимую атмосферу. Постараюсь её порадовать, чтобы она могла мной гордиться!

Уик-энд в Австрии сложился для нас отлично, но мы не рассчитывали, что сможем показать столь высокие скорости и в Сильверстоуне. Причём, у меня такое чувство, что мы способны показать хорошие результаты и сегодня. Я понимаю, от меня ждут, что я смогу подняться на подиум – именную такую задачу я перед собой и ставлю».