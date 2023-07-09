Боттас: С топливом возникли проблемы

Валттери Боттас исключён из результатов квалификации за недостаточное для контрольной пробы количество топлива в баках – и сожалел, что день закончился именно так.

Валттери Боттас (дисквалифицирован): «Результаты разочаровали. Казалось, у нас есть реальный шанс попасть в первую десятку. Но на последнем круге мотор начал терять мощность, а потом заглох. Как выяснилось, возникла техническая проблема с топливом в машине, и мы уже работаем над тем, чтобы это не повторилось.

К сожалению, это значит, что я буду стартовать в конце пелетона, а это не то место, которое мы заслуживаем. Завтра нас ждёт долгий день, погода может добавить ещё один элемент непредсказуемости, но посмотрим. Машина вела себя лучше, чем накануне, наша цель – добиться от неё максимума и побороться с соперниками».

Гуаньюй Чжоу (18-й): «Уверен, мы могли добиться большего, но день получился сложным для нашей команды.

В последней тренировке у меня не было возможности выехать на трассу из-за технической проблемы, которую команда быстро выяснила и устранила. Но и в квалификации мои возможности были ограничены.

Я пытался найти нормальное сцепление с асфальтом, в итоге проехал только один круг, чего оказалось недостаточно для прохождения во вторую часть квалификации. Теперь главная задача – хорошо подготовиться к гонке».