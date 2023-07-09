Чжоу: Новинки работают недостаточно эффективно

В Alfa Romeo рассчитывали, что комплекс обновлений, подготовленный командой к британскому этапу чемпионата, позволит прибавить, но эти ожидания не оправдались.

Валттери Боттас (12-й): «Похоже, сегодня мы сделали всё, что было в наших силах после старта с последней позиции, к тому же нам ещё повезло, что вводился режим виртуального сейфти-кара, и на трассу выезжал реальный автомобиль безопасности. Это позволило провести пит-стоп с минимальными потерями времени.

В общем, когда стартуешь последним, тебе приходится решать непростые задачи, но в этой ситуации мы смогли сделать максимум возможного.

Новинки, подготовленные нами к британскому этапу сезона, позволили сделать шаг вперёд, но прогрессируют и другие команды. В чемпионате развернулось очень острое соперничество, все добиваются улучшений, и хотя наше положение тоже стало чуть лучше, впереди ещё много работы».

Гуаньюй Чжоу (15-й): «К сожалению, сначала меня позвали на пит-стоп ещё до того, как на трассу выехал автомобиль безопасности, так что мне пришлось снова возвращаться в боксы, иначе на жёстких шинах я бы так и остался в хвосте пелотона. Это была бы не идеальная ситуация.

А когда я уже перешёл на мягкую резину, плёнка от визора застряла в одном из воздуховодов тормозов, тормоза начали перегреваться, и чтобы с этим разобраться, пришлось провести ещё один пит-стоп. В любом случае, я думаю, что в этот уик-энд нам просто не везло.

Что касается новинок, которые мы представили в Сильверстоуне, то полагаю, что нам ещё предстоит проделать большую работу. Обновления производят не столь хорошее впечатление, как мы рассчитывали, это вполне очевидно.

Чтобы добиться реального прогресса, нужно время; кроме того, важно правильно определиться, какими будут наши следующие действия. Похоже, что другие команды, модернизируя свои машины, работают более эффективно, чем мы, и это позволило им сделать заметный шаг вперёд.

Полагаю, у нашей C43 есть потенциал, но мы должны продолжать работать над обновлением аэродинамического обвеса, чтобы добиться прибавки в скорости – это необходимо, чтобы мы могли вновь бороться за очки».