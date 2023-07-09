Макс Ферстаппен: Я очень рад успеху команды!

Макс Ферстаппена выиграл Гран При Великобритании и до 99 очков увеличил свой отрыв в личном зачёте от ближайшего преследователя Серхио Переса. Для Red Bull Racing победа стала одиннадцатой подряд – по этому показателю команда сравнялась с предыдущими рекордсменами – McLaren. Достижение команды из Уокинга держалось с 1988 года.

Серхио Перес после старта с пятнадцатой позиции финишировал шестым.

Макс Ферстаппен (1-й): «Я ужасно стартовал, и нам нужно понять, с чем это связано. После старта Ландо Норрис, да и вообще оба гонщика McLaren были очень быстры. Мне потребовалось несколько кругов, чтобы обогнать Ландо, но затем я смог создать отрыв.

После ухода с трассы автомобиля безопасности с шинами Soft начались проблемы – нам было непросто контролировать их износ на этой трассе.

Я очень рад, что команда одержала одиннадцатую победу подряд – невероятное достижение! Но сегодня было непросто выиграть. Из-за плохого старта гонка получилась более захватывающей, поскольку мне пришлось сильнее атаковать. Ландо здорово со мной боролся – отличное выступление».

Серхио Перес (6-й): «Старт получился очень плохим – я потерял позицию вместо того, чтобы отыграть. Первый отрезок я проехал гораздо медленнее, чем мы предполагали. Мне ещё не повезло, что я заехал в боксы за два или три круга до появления на трассе автомобиля безопасности. В любом случае, я сделал всё возможное.

Самое позитивное по итогам уик-энда то, что по воскресеньям у меня есть скорость – именно в этот день начисляют очки, и только они будут иметь значение, когда мы завершим сезон в Абу-Даби.

Команда полностью меня поддерживает, и я уверен, что вместе мы преодолеем нынешние трудности. Уже завтра утром я буду работать на симуляторе. Надеюсь, я вернусь на победный путь до летнего перерыва».