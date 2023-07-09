Марко: Квалификация всегда была слабым местом Переса

Очередная неудача Серхио Переса в квалификации вызвала критику со стороны консультанта Red Bull…

Хельмут Марко: «Перес должен контролировать свои выступления в квалификации. Обычно в гонках он выступает лучше, на этой трассе можно обгонять, так что в воскресенье у него есть шанс легко наверстать упущенное.

Квалификация всегда была его слабым местом. Но сейчас неудачи случаются слишком часто. Ему нужно над этим поработать. И мы тоже будем работать вместе с ним, ведь когда один из ваших гонщиков стартует первым, а другой 16-м, что-то явно идёт не так.

Заменить Серхио? В этом нет необходимости. Он второй в личном зачёте и хорошо выступает в гонках, в отличие от Ника де Вриза. На данный момент нет необходимости предпринимать какие-то действия. К тому же его просто некому заменить.

Во время квалификации условия постоянно менялись. Решения нужно было принимать почти мгновенно. Мы подумали, что результата первой попытки в финале квалификации достаточно для поула, но всё же провели вторую, которая и сыграла свою роль. В постоянно меняющихся условиях было непросто прогреть шины до нужной температуры, но всё получилось».