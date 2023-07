Оливер Гёте одержал первую победу в Формуле 3

Первой победой в карьере Оливера Гёте завершилась воскресная гонка Формулы 3 в Сильверстоуне. Вместе с ним на подиум поднялись Леонардо Форнароли и Хосе-Мария Марти.

Воскресное британское утро встретило гонщиков Формулы 3 облачной, но сухой погодой. Обладатель поула Леонардо Форнароли в полной мере воспользовался преимуществом своей позиции и сохранил лидерство на старте. Хосе-Мария Марти в борьбе за второе место обошёл Оливера Гёте. Хорошо стартовал Пол Арон – гонщик Prema поднялся на четвёртое место, обогнав Кристиана Мэнселла и Габриэля Бортолето.

На выходе из последнего поворота первого круга Люк Браунинг и Хью Бартер задели друг друга – Бартер продолжил движение, а Браунинг со сломанной подвеской остался стоять на стартовой прямой.

Позади в шестнадцатом повороте столкнулись Джонни Эдгар и Чао Коллет. Оба добрались до боксов, Коллет после смены шин вернулся на трассу, а Эдгар со сломанной подвеской завершил борьбу. На трассу выехал автомобиль безопасности, чтобы маршалы смогли эвакуировать машину Браунинга.

Рестарт был дан на седьмом круге из двадцати двух. Лидеры сохранили позиции, но в седьмом повороте Кайлен Фредерик, защищая своё пятнадцатое место, выдавил Зака О’Салливана за пределы трассы. Гонщика Prema развернуло в гравии, но он смог вернуться на трассу и доехать до боксов за новыми шинами. После пит-стопа на пустой трассе и новой резине Зак показал лучший круг в гонке.

На одиннадцатом круге в борьбе за седьмое место Габриэле Мини обогнал Франко Колапинто. К пятнадцатому кругу Дино Беганович, стартовавший последним, поднялся на 15-ю позицию, но на этом прогресс шведского гонщика застопорился.

На том же пятнадцатом круге Оливер Гёте, ранее опередивший Марти, провёл атаку на напарника Форнароли в 6-м повороте и вышел в лидеры гонки. Позади Макс Эстерсон вернулся в боксы и сошёл из-за технических проблем с машиной.

На восемнадцатом круге Роберто Фарио разбил машину в седьмом повороте после контакта с Маккензи Крессвеллом, и на трассу во второй раз выехал автомобиль безопасности.

В этот же момент начал накрапывать дождь, который с каждым кругом усиливался, и гонщикам пришлось решать непростую дилемму – оставаться на сликах, или ехать за дождевой резиной. За три круга до финиша Томми Смит решил заехать в боксы за дождевыми шинами, но остальные продолжили движение за автомобилем безопасности.

Автомобиль безопасности покинул трассу за два круга до финиша. На рестарте гонщики в первой десятке сохранили позиции, хотя Колапинто активно прессинговал Мини в борьбе за седьмое место. Томми Смит за круг поднялся с 26-го на 18-е место, но оставшегося финального круга ему не хватило, чтобы прорваться в призовую десятку – он финишировал одиннадцатым.

Оливёр Гёте остался лидером и одержал первую победу в Формуле 3. Леонардо Форнароли финишировал вторым и в третий раз в сезоне поднялся на подиум.

Компанию в первой тройке гонщикам Trident составил Хосе-Мария Марти, который сократил отставание в личном зачёте от финишировавшего шестым Габриэля Бортолето. За три этапа до конца сезона их разделяет 36 очков.

Никита Бедрин очки не заработал, финишировав восемнадцатым. Следующий этап Формулы 3 пройдёт в Венгрии на трассе Хунгароринг 21-23 июля.

Пилот Команда Круги 1. О.Гёте Trident 22 2. Л.Форнароли Trident 22 3. Х.Марти Campos Racing 22 4. П.Арон Prema Racing 22 5. К.Мэнселл Campos Racing 22 6. Г.Бортолето Trident 22 7. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 22 8. Ф.Колапинто MP Motorsport 22 9. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 22 10. Г.Соси ART Grand Prix 22 11. Т.Смит Van Amersfoort Racing 22 12. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 22 13. Н.Цолов ART Grand Prix 22 14. М.Боя MP Motorsport 22 15. Х.Бартер Campos Racing 22 16. Д.Беганович Prema Racing 22 17. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 22 18. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 22 19. З.О'Салливан Prema Racing 22 20. К.Фредерик ART Grand Prix 22 21. О.Грей Rodin Carlin 22 22. Т.Барнард Jenzer Motorsport 22 23. М.Крессвелл PHM Racing by Charouz 22 24. С.Флёрш PHM Racing by Charouz 22 25. И.Коэн Rodin Carlin 22 26. А.Гарсия Jenzer Motorsport 22 -. Р.Фария PHM Racing by Charouz 16 -. М.Эстерсон Rodin Carlin 14 -. Д.Эдгар MP Motorsport 11 -. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 01

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. Г.Бортолето Trident 128 2. Х.Марти Campos Racing 92 3. Г.Мини Hitech Pulse-Eight 77 4. П.Арон Prema Racing 77 5. Д.Беганович Prema Racing 75 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 74 7. З.О'Салливан Prema Racing 73 8. Л.Форнароли Trident 62 9. Г.Соси ART Grand Prix 50 10. О.Гёте Trident 48 11. Ч.Коллет Van Amersfoort Racing 42 12. Л.Браунинг Hitech Pulse-Eight 38 13. К.Мэнселл Campos Racing 29 14. С.Монтойя Hitech Pulse-Eight 28 15. Д.Эдгар MP Motorsport 16 16. Т.Барнард Jenzer Motorsport 16 17. М.Боя MP Motorsport 12 18. К.Фредерик ART Grand Prix 11 19. Х.Бартер Campos Racing 09 20. И.Коэн Rodin Carlin 02 21. Н.Бедрин Jenzer Motorsport 01