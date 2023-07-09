Отец Пиастри рад за Оскара

Отец Оскара Пиастри Крис заявил в интервью Speedcafe в Сильверстоуне, что невероятно рад третьему месту сына в субботней квалификации…

Крис Пиастри: «Об этом можно было только мечтать. После года без гонок, после сложностей начала сезона сейчас, наконец, есть ощущение, что работа с машиной идёт в верном направлении. Я очень рад за Оскара и Ландо – это потрясающе!

Я счастлив, что на этот раз всё совпало. Машина была в порядке, погода оказалась хорошей, Оскар идеально проехал круг, когда это было важно. Пока он не смог догнать Макса, но однажды это произойдёт.

Думаю, все в команды были удивлены, когда Ландо и Оскар квалифицировались в тройке. Все в моторхоуме McLaren просто сходили с ума. Обычно я веду себя сдержанно, но после окончания квалификации все мы обнимались и скакали как сумасшедшие. Это был особенный момент.

Первое третье место Оскара в квалификации, машина в порядке, домашний Гран При, огромное число зрителей – это фантастика!

Я говорил с Заком Брауном, мы оба надеемся, что для нас гонка получится скучной, что обойдётся без проблем и оба гонщика сохранят позиции и поднимутся на подиум. Это было бы невероятно! Скрестим пальцы. Никогда не знаешь, что может случиться, как показал Ландо в Австрии.

Надеюсь, что шины выдержат, и посмотрим, как поведет себя британская погода. Её предсказать невозможно».