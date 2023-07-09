Роберт Шварцман выпустил дебютный сингл

В автоспортивном сообществе всегда были люди, которых природа наделила не только талантом к скорости, но и музыкальным дарованием.

Звезда 80-х Элио де Анджелис прекрасно играл на фортепиано, основатель команды Jordan Эдди Джордан до сих пор не прочь взять в руки барабанные палочки, чемпион мира 1996 года Деймон Хилл не раз выходил на сцену с гитарой наперевес, а Жак Вильнёв, выигравший титул следом за ним, в 2007-м выпустил альбом, где в основном были песни, им самим сочинённые.

Среди лучших гонщиков современной Формулы 1 музыкальным творчеством занимаются Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер. А буквально только что коллега монегаска по Ferrari, российский гонщик Роберт Шварцман, выпустил свой дебютный сингл.

Артист, скрывающийся под псевдонимом Shwartzy, работает в жанрах, которые на Apple Music определены как Hip-Hop/Rap, и песня Active действительно звучит очень неплохо.

На своих страницах в социальных сетях Роберт также поделился коротким видеороликом, снятым в студии в процессе работы над песней, и сопроводил его обращением к болельщикам: «Песня Active выпущена! Огромное спасибо всем, кто мне помогал и поддерживал! Дайте знать, что вы об этом думаете».

Мы думаем, что начало положено хорошее, и остаётся только пожелать Schwartzy успехов на музыкальной сцене, а Роберту Шварцману – на гоночных трассах.

Пожалуй, можно процитировать комментарий одного из тех, кто уже успел оценить таланты резервного гонщика Ferrari: «Представляю, что какую-нибудь песню Роберт Шварцман может записать вместе с Шарлем Леклером».