Тото Вольфф: Мы вновь рассмотрим концепцию Red Bull

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф намекнул, что инженеры пересмотрят концепцию машину W14, взяв за основу решения Red Bull Racing.

После квалификации в Сильверстоуне, в которой Ландо Норрис и Оскар Пиастри показали второе и третье время, Льюис Хэмилтон сказал, что машина McLaren «очень сильно похожа на Red Bull». Отвечая в субботу на вопросы журналистов, Тото Вольфф заявил, что инженеры Mercedes уже изучали идеи Red Bull Racing, но отказались от них, однако после успеха McLaren могут вернуться к этому вопросу.

Тото Вольфф: «Мы видим машину Red Bull снаружи, поэтому имеем только половину информации. На самом деле, не важно, как выглядит машина – важны только цифры секундомера. Полагаю, именно это и имел в виду Льюис, но конструкция машины McLaren кажется правильным направлением развития.

Проще сказать, чем сделать. Мы уже продували в аэродинамической трубе обвес, который внешне был похож на обвес Red Bull, но его эффективность оставляла желать лучшего. Возможно, нам нужно вернуться к этой идее и продолжить работу в этом направлении, поскольку ещё одна команда с внешне таким же обвесом оказалась второй по скорости».

Тото Вольфф добавил, что прогресс соперников должен стать примером для Mercedes: «По сравнению с прошлым сезоном в Aston Martin добились огромного прогресса, а в этом году заметно прибавили в McLaren. Мы должны снять перед ними шляпу – они хороший пример для нас, как можно изменить положение вещей».