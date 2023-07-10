Алонсо: Команде нужно расслабиться и не волноваться

Фернандо Алонсо философски отнёсся к своему седьмому месту в Сильверстоуне, которое стало повторением его худшего результата в сезоне. Гонщик Aston Martin рассказал, что заранее знал о проблемах на британской трассе, поэтому в прошедший гоночный уик-энд старался минимизировать потери.

Фернандо Алонсо: «На протяжении всего уик-энда мы были недостаточно быстры во всех сессиях, поэтому картина в гонке ничем не отличалась. У нас возникли проблемы с темпом, но удалось выжать максимум благодаря стратегии. Я благодарен команде за правильные решения, которые позволили мне финишировать седьмым. Вероятно, это даже более высокий результат, чем мы должны были получить.

Сильверстоун не подходит нашей машине. Кроме того, необходимо проанализировать работу шин – мы впервые использовали в гонке такую конструкцию. Весь уик-энд необходимо детально проанализировать, но я считаю, что мы неплохо справились со сложностями. Надеюсь, в Венгрии команда вновь будет конкурентоспособна.

Меня не беспокоит темп развития нашей машины. Она в этом сезоне и так лучше ожиданий, и позволяет бороться за результаты, о которых в начале года мы и не мечтали. Важно сосредоточиться на долгосрочной перспективе.

Мы не можем позволить себе волноваться каждый уик-энд, если финишируем седьмыми, четвёртыми или на подиуме. Нужно быть максимально прагматичными и расслабиться по поводу нашей скорости».