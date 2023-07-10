Алонсо: По ходу сезона ещё будут подъёмы и спады

Седьмое место по итогам Гран При Великобритании стало для Фернандо Алонсо повторением худшего результата в сезоне. Его напарник по команде Aston Martin финишировал одиннадцатым, но после штрафа за столкновение с Пьером Гасли переместился на четырнадцатое место.

Фернандо Алонсо (7-й): «Мы сделали максимум возможного в гонке и заработали седьмое место по итогам сложного уик-энда для команды. Думаю, мы разработали правильную стратегию и принимали верные решения по ходу гонки. Нужно проанализировать весь уик-энд в целом, но нас не беспокоит такой результат.

В 2023-м мы выступаем лучше ожиданий, и впереди ещё много гонок. Всего два этапа назад мы боролись за победу, так что подъёмов и спадов будет ещё много по ходу сезона.

Было здорово выступить в Сильверстоуне и увидеть такую поддержку, которую оказывают Aston Martin. Посмотрим, сможем ли мы лучше выступить в Венгрии».

Лэнс Стролл (14-й): «Сегодня был не наш день. Как и ожидалось, характеристики трассы не подошли нашей машине AMR23, из-за чего возникли проблемы с темпом.

Что касается инцидента с Пьером, то он несколько раз выдавил меня за пределы трассы – во второй раз мы столкнулись. Вечером мы проверим, получила ли моя машина повреждения.

Команда провела сложный уик-энд, но теперь всё наше внимание сосредоточено на следующем этапе. Венгерская трасса должна подойти машине – мы будем атаковать изо всех сил, чтобы добиться более высокого результата».

Майк Крак, руководитель команды: «В домашней гонке в Сильверстоуне команда заработала шесть очков – неплохой результат по итогам уик-энда, во время которого нам не хватало темпа для борьбы впереди. Фернандо без особых сложностей провёл гонку, а мы правильно выбрали момент для перехода на Soft во время нахождения на трассе автомобиля безопасности.

Сегодня мы минимизировали потери, и Фернандо пришлось активно оборонять седьмое место на последних кругах. Лэнс боролся изо всех сил. Он атаковал, чтобы прорваться в первую десятку, но из-за столкновения с Пьером Гасли откатился назад.

Сегодняшний результат позволил укрепить третье место в Кубке конструкторов и увеличить отрыв от Ferrari. Мы продолжим напряжённо работать, чтобы через две недели в Венгрии выступить конкурентоспособнее».