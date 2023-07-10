Брюно Фамен отвечает за все гоночные проекты Alpine

Главный моторист Renault/Alpine Брюно Фамен назначен на должность вице-президента Alpine Motorsport и стал членом управляющего комитета Alpine, который находится под руководством исполнительного директора компании Лорана Росси. В новой должности Фамен будет отвечать за всю деятельность Alpine в автоспорте.

Брюно Фамен будет контролировать все команды Alpine – от Формулы 1 до гонок на выносливость, ралли-рейдов и клиентских соревнований. Кроме того, он возглавит гоночную Академию Alpine, которая отвечает за работу с молодыми перспективными гонщиками.

При этом Фамен сохранит свою нынешнюю должность управляющего директора моторостроительного завода Alpine Racing во французском Вири-Шатийон, который поставляет двигатели для различных гоночных серий, в том числе команде Формулы 1.

Руководители всех гоночных команд под брендом Alpine станут подчиняться непосредственно Брюно Фамену. Фактически, теперь руководитель команды Формулы 1 Отмар Сафнауэр будет отчитываться о проделанной работе Фамену, а не напрямую Лорану Росси, как это было до сегодняшнего дня.