Кристиан Хорнер: Мы не планируем возвращать Риккардо

Мы приводили слова Даниэля Риккардо, который заявил, что готов сесть за руль AlphaTauri, если это откроет для него возможность в будущем вернуться в Red Bull Racing. Однако руководитель команды Кристиан Хорнер рассказал, что предоставление места Риккардо не входит в обозримые планы.

Кристиан Хорнер: «Совершенно точно мы такое не планируем. Мы посчитали, что будет правильно пригласить его в команду в этом сезоне, чтобы Даниэль остался в Формуле 1. Для спорта стало бы большой потерей, если бы Риккардо просто исчез».

Во вторник Даниэль Риккардо вернётся за руль Red Bull Racing на тестах Pirelli. Хорнер рассказал, что ждёт от австралийского гонщика: «Это важные тесты для Pirelli, и нам интересно посмотреть на Даниэля, оценить его темп, а также ментальное и физическое состояние. Кроме того, интересно услышать его комментарии о машине.

Я считаю, что для Даниэля это хорошая возможность вернуться за руль и почувствовать машину, которая только что выиграла Гран При Великобритании».