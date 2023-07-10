Марио Изола: Новые шины оправдали ожидания

В Pirelli довольны дебютом шин новой конструкции и их эффективностью на сложной трассе…

Марио Изола, директор Pirelli Motorsport: «Прежде всего, спасибо потрясающей аудитории в Сильверстоуне. 480 000 зрителей за уик-энд – это впечатляющий рекорд, свидетельствующий о невероятной популярности Формулы 1.

С точки зрения работы шин, уик-энд дал интересные ответы. Внедрение шин новой конструкции прошло по плану, первый анализ данных говорит о том, что всё соответствует нашим ожиданиям. Мы знали, что все три состава могут быть использованы в гонке, что и подтвердилось на дистанции.

Более прохладная погода по сравнению с пятницей позволила продлить ресурс шин Soft. Но тот факт, что все три состава были приемлемы для гонки, позволил командам выбрать сочетание составов, которое больше подходит их машинам.

Деградация оказалась ниже, чем ожидалось, для всех трех составов, несмотря на то, что эта трасса является одной из самых жестких для шин. Это означает, что команды смогли продлить свои отрезки без существенного снижения производительности».