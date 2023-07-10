Пьер Гасли: Удача отвернулась от нас

Двойным сходом гонщиков Alpine завершилась гонка в Сильверстоуне – Эстебан Окон сошёл ещё на девятом круге из-за утечки в гидравлической системе, а его напарник Пьер Гасли прекратил борьбу на 46-м круге после столкновения с Лэнсом Строллом.

После Гран При Великобритании Alpine опустилась на шестое место в Кубке конструкторов, пропустив вперёд McLaren.

Пьер Гасли (18-й): «Создаётся впечатление, что удача отвернулась от нас. Я сильно проводил гонку и ближе к финишу должен был побороться с Фернандо Алонсо.

К сожалению, сразу после моего пит-стопа на трассу выехал автомобиль безопасности, и я оказался за пределами десятки. Затем я прорывался наверх, но гонка завершилась досрочно из-за инцидента, который был вне моего контроля – Лэнс ударил мою машину и сломал ей подвеску.

Нашей команде ещё над многим предстоит поработать, чтобы продолжать бороться с соперниками. Мы будем держаться вместе, перегруппируемся и приедем в Будапешт с уверенностью в более высоком результате».

Эстебан Окон (сход): «Не наш уик-энд. Я хорошо стартовал, но довольно быстро сошёл из-за утечки в гидравлической системе. Команда не заработала сегодня очки, что сильно разочаровывает. Нужно перегруппироваться и правильно отреагировать, особенно учитывая прогресс соперников за последние несколько гонок.

В целом, в этот уик-энд мы не раскрыли весь потенциал машины, поэтому необходимо многое изучить, чтобы вернуться более сильными. Следующая гонка пройдёт в Будапеште на одной из моих любимых трасс, с которой у меня связаны приятные воспоминания. Надеюсь, мы отыграемся и добьёмся более высокого результата».

Отмар Сафнауэр, руководитель команды: «Всегда испытываешь горькие эмоции, когда уезжаешь с трассы без заработанных очков, особенно если это домашний этап для команды из Энстоуна.

Эстебан сошёл из-за утечки в гидравлической системе – неприятная проблема, которую мы обязаны решить. В результате Эстебан не смог проявить себя, что ещё более разочаровывает, учитывая как закончилась гонка.

Пьеру очень сильно не повезло. Он отлично стартовал с десятого места и боролся за хороший результат. Автомобиль безопасности выехал очень не вовремя – всего через несколько секунд после пит-стопа Пьера. В результате многие соперники получили «бесплатный» пит-стоп и вернулись на трассу впереди Пьера.

После рестарта он принялся отыгрываться, чтобы побороться за очки, но ему дважды не повезло из-за двойного нарушения Стролла. Во второй раз Лэнс сломал Пьеру подвеску, поэтому пришлось досрочно завершить гонку.

Определённо, это был не наш уик-энд, но мы уверены, что сможем отыграться в Будапеште».