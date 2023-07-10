Шарль Леклер: Быстрые повороты – наша слабая сторона

Лучшим результатом Ferrari в Сильверстоуне стало девятое место Шарля Леклера. Монегаск объяснил такой результат большим числом скоростных поворотов на британской трассе, которые не подходят машине SF-23.

Шарль Леклер: «Мы знали, что Сильверстоун окажется для нас одной из худших трасс в сезоне из-за быстрых поворотов, которые являются нашей слабой стороной. Отсутствие темпа привело к тому, что нам было очень сложно что-то предпринять, но со стороны казалось, что нам не везёт.

Автомобиль безопасности выехал в неподходящий для меня момент и помог многим другим гонщикам. В конце концов, в гонках так бывает, но главная проблема в том, что у нас не было темпа.

Я бы не сказал, что на нашей машине шины изнашивались сильнее, чем у соперников. Просто Mercedes и McLaren оказались быстрее нас. Мы знали, что быстрые повороты подходят McLaren, поскольку убедились в этом в Австрии. Мы ожидали, что McLaren окажутся быстры в Сильверстоуне, но не думали, что настолько».