Вольфф: Нам не хватает скорости на прямых

В Сильверстоуне в Mercedes уступили McLaren за счёт аэродинамики. В McLaren используют те же моторы, но обновлённый аэродинамический обвес обеспечивает меньшее лобовое сопротивление – и большую скорость на прямых, так что даже на шинах Hard Ландо Норрис уезжал от Льюиса Хэмилтона, использовавшего Soft, даже в зонах DRS.

После гонки руководитель команды Тото Вольфф подвёл итоги уик-энда.

Тото Вольфф: «На последнем отрезке шины Soft у Льюиса быстро потеряли эффективность, но дело не в этом. Машина McLaren была быстрее, а нам не хватало скорости на прямой, поэтому он не мог обогнать.

Посмотрим, как всё сложится в Венгрии, где максимальная скорость не так важна. В McLaren сделали большой шаг вперёд, что позитивно и для нас. Мы видим, что отставание от Red Bull можно быстро сократить, а именно в этом наша цель».