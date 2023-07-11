Гидо ван дер Гарде сочувствует Нику де Вризу

После десяти этапов сезона Ник де Вриз пополнил довольно длинный список гонщиков, в разные годы уволенных из Toro Rosso/AplhaTauri – сегодня подтвердились слухи о том, что его заменит Даниэль Риккардо. Уже в Венгрии на AT04 номер 21, под которым выступал голландец, сменится на хорошо знакомую всем «тройку».

Одним из первых новость сочувственно прокомментировал Гидо ван дер Гарде, бывший гонщик, в своё время продержавшийся в Формуле 1 несколько дольше – в 2013-м он провёл полный сезон в Caterham. Впрочем, похоже, после этого он нашёл себя в гонках на выносливость, где выступает вполне достойно.

«Никак не ожидал, что для Ника всё закончится так быстро, – пишет Гидо в социальных сетях. – Если вдуматься, по-моему, ему дали слишком мало времени на адаптацию к машине, на то, чтобы добиться прогресса (а он прогрессировал, пусть медленно, но верно)».

Заканчивается комментарий короткой, но выразительной фразой, перевести которую на русский не позволяют этические нормы, но примерный смысл её в том, что ван дер Гарде переживает за соотечественника, которому сейчас очень обидно.

В Toro Rosso/AlphaTauri выступали, но не заслужили с точки зрения Хельмута Марко право перейти в Red Bull Racing, а то и вовсе получили отставку посреди сезона Себастьен Бурдэ, Скотт Спид, Витантонио Лиуцци, Жан-Эрик Вернь, Хайме Альгерсуари, Брендон Хартли, а теперь ещё и Ник де Вриз.

Отдельный случай – Карлос Сайнс, перешедший из Toro Rosso в Renault, и Даниил Квят, который несколько раз в разных ситуациях уходил из Toro Rosso, но возвращался назад – даже после пропуска сезона 2018 года. В 2021 году российский гонщик был резервистом Renault, после чего окончательно расстался с Формулой 1.

Можно ещё вспомнить Себастьена Буэми, но швейцарец, хотя и не выступал за Red Bull Racing, долго числился третьим пилотом, а тем временем выигрывал гонки и титулы в WEC и Формуле E.