Марко: Стратегия Макса была рискованной

Когда на 32-м круге гонки в Сильверстоуне выехал автомобиль безопасности, гонщики сменили резину – и Макс Ферстаппен выбрал Soft против Hard у Ландо Норриса. Консультант Red Bull Хельмут Марко считает, что рискованная стратегия могла стоить ему победы.

Хельмут Марко: «Сейчас ясно, что выбор шин был рискованным. Макс умеет беречь резину, но по нему и по Хэмилтону было видно, как быстро изнашиваются шины Soft. Мы были рады, когда гонка закончилась. Ещё один, три или пять кругов, и Норрис получил бы серьёзное преимущество за счёт резины.

В начале гонки Макс не особенно атаковал, не допуская сильного износа стартового комплекта шин в скоростных поворотах, но потом, набрав скорость, мы были быстрее McLaren во всех областях».