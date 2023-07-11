Маурицио Арривабене: Ferrari сейчас нужна поддержка

Фредерик Вассёр возглавил команду Ferrari в начале года. Под его руководством Скудерия пока не добилась серьёзного прогресса и не претендует на победы в гонках, а Шарль Леклер в этом сезоне всего два раза поднялся на подиум. Маурицио Арривабене, возглавлявший команду Ferrari с конца 2014-го по январь 2019 года, считает, что прошло ещё мало времени, чтобы оценивать работу Вассёра.

«Я знаком с Вассёром, – рассказал Маурицио Арривабене в эфире телеканала Sky Italia. – Он отлично справлялся с работой в Alfa Romeo и открыл будущего чемпиона Шарля Леклера. Однако работать в Маранелло нелегко. Это совершенно другая организация с большим числом сотрудников.

Бренд Ferrari прекрасен, но представлять его очень тяжело, поскольку ты постоянно находишься под сильным прессингом. Необходимо время, чтобы освоиться и понять работу всех механизмов, а также понять, что Ferrari представляет Италию.

Как болельщик Ferrari я недоволен результатом гонки в Сильверстоуне, однако очевидно, что в такие сложные моменты команде нужна поддержка. Роль руководителя заключается в том, чтобы мотивировать команду всегда максимально выкладываться».