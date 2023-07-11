Официально: Риккардо заменит де Вриза уже в Венгрии

В AlphaTauri подтвердили возвращение Даниэля Риккардо – уже в Венгрии он заменит Ника де Вриза до конца сезона.

После успешной работы на сегодняшних шинных тестах в Сильверстоуне Даниэль Риккардо принял предложение выступать за AlphaTauri. Даниэль присоединится к команде на правах аренды от Red Bull Racing и выйдет на старт уже в Будапеште.

Кристиан Хорнер, руководитель Red Bull Racing: «Приятно видеть, что за время отсутствия в гонках Даниэль не потерял форму, а его успехи на симуляторе подтверждаются на трассе. На шинных тестах он показал отличное время, мы с нетерпением ждём результатов, которых он добьётся в AlphaTauri».

Даниэль Риккардо: «Я очень рад вернуться на трассу вместе с семьей Red Bull!»