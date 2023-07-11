Пьер Гасли: FIA не хватает последовательности в решениях

Пьер Гасли недоволен стюардами Гран При Великобритании, которые не оштрафовали Лэнса Стролла за то, что канадец обогнал его за пределами трассы. Гонщик Alpine считает, что FIA не хватает последовательности в принятии решений.

Пьер Гасли: «Мне совершенно очевидно, и это всегда было в правилах, что нельзя выезжать за пределы трассы для получения преимущества. Из того, что я видел, Стролл всеми четырьмя колёсами выехал за пределы трассы, когда обгонял меня – он получил преимущество.

В Австрии я получил пятнадцатисекундный штраф за нарушение границ трассы. В Сильверстоуне я потерял позицию из-за того, что меня обогнали за пределами трассы, и дальше ничего не произошло. В Формуле 2 Виктор Мартен получил пятисекундный штраф за то же самое, что сделал Стролл. Я крайне озадачен произошедшим.

Если вы выезжаете за пределы трассы в попытке кого-то обогнать, то должны вернуть позицию – всё просто. Именно так мне говорили в FIA, и за это меня неоднократно штрафовали в разных ситуациях.

Нечестно, что отсутствует последовательность в принятии решений. В следующей гонке будет разрешено обгонять за пределами трассы? Я просто не могу этого понять, отсутствие штрафа мне кажется несправедливым. Если вы получаете преимущество, выехав за пределы трассы, то должны или вернуть позицию или получить пятисекундный штраф.

Я хочу обсудить этот вопрос с FIA. Как только я увидел, что Стролл выехал за пределы трассы, то ждал, что он вернёт мне позиции. Я на протяжении трёх кругов рассматривал его коробку передач и терял время, но этого не должно было произойти.

Я просто прошу о последовательности. Если такие действия разрешены, то хорошо, но они должны быть разрешены всем».