Бывший гонщик Формулы 1 Ральф Шумахер уверен в том, что решение по досрочному завершению контракта Ника де Вриза уже принято – и после летнего перерыва напарником Юки Цуноды станет кто-то другой.

В прошлом году после удачно проведённого Гран При Италии за рулём Williams, где он заменял Алекса Элбона и заработал очки, консультант Red Bull Хельмут Марко предложил де Вризу контракт с AlphaTauri, но ошибся – чемпион Формулы 2 и электрической Формулы Е в Формуле 1 не поехал, да и машина получилась откровенно слабой.

Марко несколько раз говорил о своём недовольстве выступлениями голландца – Ральф считает, что его дни в команде сочтены.

Ральф Шумахер: «Решение по де Вризу уже принято, я в этом уверен. Вероятно, ему будет обидно не выступить на домашнем этапе в Зандфорте, но я считаю, что после летнего перерыва Ника уже не будет за рулём».