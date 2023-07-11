REC: 2-й этап сезона пройдёт 22 июля на Moscow Raceway

Второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) пройдет на подмосковном автодроме Moscow Raceway – 22 июля участники REC сезона 2023 года вновь выйдут на старт.

В этом году первые два этапа четырехчасового марафона проходят в статусе двухэтапного Чемпионата Москвы. Титульным партнером второго этапа стал автомобильный портал Авто Mail.Ru. Вход для зрителей с 15.00. Старт гонки в 18.00, финиш в 22.00.

У автомобильных марафонов большая история и традиции. По сути, именно с

марафонов началась история автомобильного спорта – самые первые гонки в конце 19 века проводились на длинные дистанции между городами. А первая многочасовая гонка на кольцевой трассе была организована в 1907 году в Англии. Только спустя 16 лет примеру англичан последовали французы, организовав суточный марафон в Ле-Мане.

Но гонки на выносливость необязательно должны длиться целые сутки. К марафонам относятся все гонки, продолжительность которых составляет не менее трех часов. Эти классические соревнования могут длиться 4, 6, 8, 12 и, конечно же, 24 часа.

Российская серия REC проводится в формате четырехчасовых марафонов. Самая первая гонка была проведена осенью 2015 года на Moscow Raceway. В 2022-м серия REC вышла на новый уровень – чемпионат прошел в четыре этапа и привлёк к участию таких именитых гонщиков, как Роман Русинов, Виталий Петров, Даниил Квят, Михаил Алешин.

В сезоне-2023 календарь REC состоит уже из пяти этапов по 4 часа. Ожидается, что во втором этапе сезона примет участие около 25 экипажей на разной технике: от Mercedes AMG, Lamborghini Gallardo, BMW М-серии, KTM X-BOW, Porsche, Toyota Supra до Short Cut, Mitjet и менее мощных по сравнению с классом GT кузовных автомобилей для автоспорта.

Ожидаемая многими зрителями Marussia GT экипажа № 7, которая была повреждена во время киносъемок перед первым этапом соревнований в

мае, была полностью восстановлена и примет участие в гонке. Борьба пойдет как за лидерство в абсолютном зачете, так и в классах.

Уже более 30 экипажей и более 75 пилотов подали заявки на участие в REC, в том числе чемпион мира по гонкам на выносливость Роман Русинов, а также другие российские мастера, принимающие участие в международных соревнованиях такого рода, в том числе Михаил Лобода, Денис Ременяко, Сергей Столяров.

Анастасия Бендикова, директор спортивного клуба АСПАС, генеральный организатор серии: «Второй этап серии – тяжелый как для участников, так и для организаторов, т.к. вслед за ним, практически через две недели, пройдет этап REC на автодроме Игора Драйв, в рамках большого фестиваля музыки и драйва Garage Fest. Оба эти этапа будут насыщенными. Российские спортивные организаторы стараются занять нишу, которую

оставил уход из Росcии этапа Формулы 1. Это амбициозная задумка, реализация которой требует больших усилий. Мы стараемся совершенствовать наши этапы, консультируясь с пилотами и зрителями».

В этом году оргкомитет соревнований разработал концепцию каждого этапа серии как праздника для всей семьи. Это современный подход к организации спортивных мероприятий. 22 июля гонка вновь пройдет в вечернее время, финиш состоится в тёмное время суток.

Развлекательная программа будет расширена: помимо традиционного гоночного такси, экскурсий по боксам команд и гоночной трассе, детского автослалома и полета на вертолете, на площадке рядом с паддоком появятся четыре новые зоны.

Это скейт-зона, дрифт-трайки, тематическая зона Авто Mail.Ru (проект VK) и увлекательная детская площадка, созданная страховой компанией «Росгосстрах Жизнь».

Регламентом REC допускается смена пилотов в экипажах, замена шин и дозаправки. В нынешнем формате гонки REC проводятся с 2015 года, победители определяются как в абсолютном зачете, так и в отдельных классах – CN, CN Pro, GT, GT light, GT Am и GT Pro.