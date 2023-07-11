Серхио Перес: Я с трудом отыгрывал позиции

Серхио Перес финишировал шестым в Сильверстоуне и теперь на 99 очков отстаёт от Макса Ферстаппена в личном зачёте. Гонщик Red Bull Racing считает, что добиться более высокого результата на прошедшем этапе ему помешало отсутствие удачи.

«В гонке ничего не получалось, – приводит слова Серхио Переса издание Racingnews365. – Я отлично стартовал, но на первом круге Эстебан Окон выдавил меня за пределы трассы, и я потерял позиции, которые потом с трудом пришлось отыгрывать. На первом отрезке я слишком сильно нагрузил шины, поэтому пришлось провести пит-стоп за три круга до появления автомобиля безопасности. Если бы не проблемы с резиной, я бы так рано не поехал в боксы.

Я максимально выложился и сделал всё, что мог, но отыгрывать позиции было очень сложно, особенно ближе к финишу, когда все ехали на одинаковом составе, и не было разницы в скорости за счёт шин.

На высоких скоростях сложно вплотную преследовать другие машины, поскольку теряется часть прижимной силы. Если бы мне больше повезло, то я бы финишировал немного выше».