Тесты Pirelli – шанс для Риккардо, хотя и призрачный

Сегодня в Сильверстоуне на шинных тестах Pirelli Даниэль Риккардо вновь пилотирует боевую машину команды Red Bull Racing – впервые с 2018 года. Не исключено, что сегодняшнее событие повлияет на дальнейшую карьеру австралийца, который уверяет, что всерьёз настроен вернуться в чемпионат, пропустив этот сезон.

После неудачного двухлетнего опыта сотрудничества с McLaren Даниэль решил в 2023-м нормально отдохнуть от стрессов Формулы 1, собраться с мыслями и заняться своими бизнес-проектами. Но параллельно он выполняет обязанности резервного гонщика Red Bull и в этом качестве в основном работает на симуляторе, а в дни гоночных уик-эндов с удовольствием общается с прессой и болельщиками. Они его по-прежнему любят и наверняка огорчатся, если обаятельный и улыбчивый австралиец окончательно расстанется с Формулой 1.

Мы приводили слова Кристиана Хорнера о том, что команда не планирует приглашать Риккардо в основной состав, что логично, ведь контракт Серхио Переса действует до конца 2024 года. Но по поводу тестов Pirelli в Сильверстоуне руководитель Red Bull Racing сказал так: «В двух предыдущих сезонах я не узнавал Даниэля, поэтому мне очень интересно посмотреть, как он справиться с делом во вторник».

Поскольку Ник де Вриз не оправдал ожиданий, которые с ним связывали в AlphaTauri, есть некоторая вероятность, что Риккардо получит возможность вернуться за руль уже в этом году, хотя кандидатом №1 считается новозеландец Лиам Лоусон, сейчас выступающий в японской серии Super Formula и за три этапа до окончания сезона занимающий 2-е место в личном зачёте.

И всё-таки если в руководстве Red Bull решать сделать ставку не на новичка, а на самого опытного гонщика, который есть в их распоряжении, то наиболее очевидным выбором будет Риккардо. AlphaTauri сейчас в непростом положении, шасси AT04 не отличается эффективностью, поэтому знания Даниэля, его умение чувствовать машину и заниматься её доводкой вполне могут быть востребованы.

Тот же Хорнер весьма похвально отозвался о Риккардо, об энтузиазме и упорстве, с которым он готовился к предстоящим тестам Pirelli. Поэтому сегодня команда чрезвычайно внимательно следит за работой Даниэля, а затем столь же придирчиво будет анализировать его телеметрию и прочую информацию, связанную не только собственно с пилотированием RB19.

«Это важный тест для Pirelli, но также здорово, что мы вновь видим Даниэля за рулём машины Red Bull, тем более, она только что выиграла Гран При Великобритании. Проверим, на какой темп он способен, его физическую форму, психологическое состояние, а кроме того, полезно получить от него информацию о RB19», – сказал Хорнер.

Разумеется, Даниэль и сам всё это понимает, поэтому старается, в этом можно не сомневаться, ведь сегодняшние тесты дают ему шанс, хотя пока и весьма призрачный. Впрочем, если Серхио Перес продолжит проваливать квалификации, как это было уже на пяти этапах подряд, и если отношения между ним и Максом Ферстаппеном вдруг начнут резко портиться, то шансы Риккардо ещё могут вырасти.