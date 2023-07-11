В Гудвуде Зак Браун сядет за руль Austin Брюса Макларена

Те, кому доводилось бывать в Технологическом центре McLaren в Уокинге, помнят мощное впечатление, которое производит коллекция исторических машин, выставленная на Boulevard – особом пространстве первого этажа, откуда открывается вид на искусственное озеро.

И один из важнейших экспонатов этой коллекции – Austin 7 Ulster, на котором основатель команды Брюс Макларен начинал карьеру в гонках. Его отец восстановил старую спортивную машину, выпущенную ещё в 20-х, и начиная с 1952 года 14-летний Брюс выступал на ней в соревнованиях по скоростному подъёму на холм.

Этот ярко-красный Austin 7 несмотря на более чем почтенный 87-летний возраст поддерживается специалистами McLaren в идеальном состоянии, и в ближайший уик-энд Зак Браун сядет за руль этого раритета, чтобы принять участие в Фестивале скорости в Гудвуде.

«Отматываем годы назад, к самому старту. В эту субботу наш босс сядет за руль первой гоночной машины Брюса Макларена в Гудвуде. Ну что, Зак Браун, уже в предвкушении?» – весело прокомментировала новость пресс-служба команды.

Исполнительный директор McLaren присоединится к и без того представительной делегации из Уокинга, которая однозначно будет в Гудвуде в центре внимания. О том, какие выдающиеся гонщики в неё входят, и какие славные машины они будут пилотировать, мы уже рассказывали.