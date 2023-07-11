В Williams отметили 800 Гран При яркой акцией

Статистически 800-й гонкой в истории Williams должен был стать Гран При Великобритании, но из-за отмены этапа в Имоле этой важной вехи команда достигнет в Венгрии, и о её масштабных планах по отмечанию знаменательного события мы рассказывали.

Эта впечатляющая программа стартовала в дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне, но вчера вся команда собралась на базе в Гроуве для весьма яркой акции, итоги которой запечатлели эти снимки.

Весь коллектив команды собрался на лужайке, на которую выкатили FW45, машину этого года, и выстроился в виде огромной буквы W.

«Празднуем 800-й Гран При у себя дома в Гроуве, – пишет пресс-служба Williams. – Спасибо команде, которая работает на базе и на гоночных трассах за те огромные старания, которые она прилагает в 2023 году».

Одним из первых отреагировал на эти фотографии Фелипе Масса, вице-чемпион мира 2008 года, выступавший за Williams на последнем этапе своей карьеры. Вместо слов бразилец просто оставил на странице команды несколько эмодзи, изображающих аплодисменты.

Однозначно, она этого заслуживает не только за былые достижения и богатейшее историческое наследие. Похоже, что Williams удаётся преодолеть затянувшийся период неудач, и теперь, когда новым руководителем команды стал Джеймс Ваулз, она вновь постепенно набирает силу.

На знаковом для Williams и её болельщиков автодроме в Сильверстоуне на весьма неплохой машине FW45 Алекс Элбон финишировал 8-м, а его молодой напарник Логан Сарджент занял 11-е место – это лучший результат дебютанта Формулы 1 в сезоне.